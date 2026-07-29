Мотоциклист влетел в автобусную остановку под Воронежем

Вчера, 28 июля, около 18:30 на 6 км автодороги Нижнедевицк — Скупая Потудань произошла смертельная авария. Об этом сообщили в региональной полиции.

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По предварительным данным, 46-летний мотоциклист не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в автобусную остановку. В результате аварии мужчина погиб на месте до приезда скорой.

Сейчас по факту происшествия, полиция проводит проверку.

Также в МВД сообщили, что за прошедшие сутки на территории нашего региона произошло 81 ДТП. Из них в областном центре – 40, на федеральных трассах – 15, в районах области – 26. Травмы различной степени получили 10 человек, 1 человек погиб.

Ранее в Воронеже водитель легкового авто сбил электросамокатчика. Мужчина получил травмы.