В Тужинском районе автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

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28 июля около 19:00 на 3-м километре автодороги «Тужа — Безденежье» произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

По предварительной информации, 66-летний мужчина, управлявший автомобилем УАЗ, допустил съезд с дороги и врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства происшествия.