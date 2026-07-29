В Тужинском районе автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

В Тужинском районе в ДТП погиб водитель УАЗа
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.
28 июля около 19:00 на 3-м километре автодороги «Тужа — Безденежье» произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД России по Кировской области.
По предварительной информации, 66-летний мужчина, управлявший автомобилем УАЗ, допустил съезд с дороги и врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства происшествия.