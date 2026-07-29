На трассе "Ростов – Нижний Новгород" столкнулись две легковушки

В Ивановской области дорогу не поделили две легковушки. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент зафиксирован вчера, 28 июля, в 7:00 в Ивановском районе на 118-м километре дороги «Ростов –Иваново – Нижний Новгород».

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По предварительной информации, 64-летний водитель «Рено Логан» (такси) при развороте столкнулся с «ВАЗ 2111», который ехал в попутном направлении под управлением 45-летнего мужчины.

В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.