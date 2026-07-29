На трассе "Каспий" произошло столкновение двух легковых автомобилей

В Енотаевском районе Астраханской области на федеральной трассе "Каспий" произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по региону.

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По данным ведомства, авария произошла около 9:30 в среду.

23-летний водитель, управляя автомобилем Chery, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Haval, за рулем которого находилась 39-летняя женщина. В результате ДТП она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В больницу были доставлены второй водитель и его 27-летний пассажир. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.