Водитель легковушки сбил семилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
Ребенок пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.
Авария произошла 29 июля, около 09:15, в районе дома № 37Бк1 по проспекту Гагарина. По предварительным данным, 65-летний водитель сбил семилетнего ребенка. Это случилось на регулируемом переходе.
Несовершеннолетнего доставили в больницу.
Ранее мы сообщали о том, что 86-летний водитель сбил женщину на перекрестке в Нижегородской области.