Водитель легковушки сбил семилетнего ребенка в Нижнем Новгороде

Ребенок пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

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Авария произошла 29 июля, около 09:15, в районе дома № 37Бк1 по проспекту Гагарина. По предварительным данным, 65-летний водитель сбил семилетнего ребенка. Это случилось на регулируемом переходе.

Несовершеннолетнего доставили в больницу.

Ранее мы сообщали о том, что 86-летний водитель сбил женщину на перекрестке в Нижегородской области.