В Муроме мотоциклист погиб в ДТП из-за ошибки водителя

В Муроме произошла трагическая авария, унёсшая жизнь мотоциклиста. По данным Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, ДТП зафиксировали 28 июля примерно в 12:45. Место происшествия - Т‑образный перекрёсток улиц Московской и Пушкина (в районе дома № 106).

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Предварительно установлено, что причиной аварии стала ошибка водителя легкового автомобиля. 52‑летняя женщина, находившаяся за рулём «Лады Приоры», выполняла поворот налево с улицы Московской на улицу Пушкина и не предоставила преимущество мотоциклу «Мотолэнд». За рулём двухколёсного транспорта был 45‑летний мужчина.

В результате удара мотоциклист получил тяжёлые травмы. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось - он скончался в больнице.