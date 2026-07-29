Ford Mustang влетел на лестницу подземного перехода в Москве

Спорткар Ford Mustang (с белорусскими номерами) в среду, 29 июля, влетел на лестницу подземного пешеходного перехода у «Домодедовской» в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Журналисты заметили, что после столкновения как минимум трёх автомобилей водитель Ford Mustang не справился с управлением и съехал по лестнице в подземный переход. Прохожие не пострадали, водитель также остался жив.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В столичном Дептрансе подтвердили, что выход №4 временно закрыт. Пассажиры могут воспользоваться выходами 1–3 и 5–14.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года внедорожник вылетел с проезжей части и оказался внутри подземного пешеходного перехода в Пресненском районе Москвы. Автомобиль перевернулся, однако обошлось без пострадавших. Машину извлекли с помощью крана.

В апреле 2025 года грузовая «Газель» вылетела с дороги и врезалась в подземный пешеходный переход возле станции метро «Парк Победы». Водитель остался жив, пешеходы не пострадали.