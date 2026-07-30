Трамваи задерживаются на Бауманской улице из-за ДТП на путях

Трамваи № Т2, 4, 43 и 50 временно задерживаются на Бауманской улице в связи с дорожно-транспортным происшествием на путях. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.

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Авария произошла в районе остановки "Метро Бауманская", из-за ДТП маршруты трамваев были изменены.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – предупредили в департаменте.

Ранее автомобиль после ДТП въехал в подземный переход у станции столичного метро "Домодедовская". В результате происшествия никто не пострадал, а станция метрополитена продолжила работу в штатном режиме.

Как уточнили в Госавтоинспекции, съехавший по ступеням подземного перехода автомобиль потерял управление после столкновения с другой машиной.