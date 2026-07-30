«Газель» и легковушка столкнулись в Нижегородской области

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Два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» и легковушкой в Дальнеконстантиновском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 29 июля в 18:15 на трассе Кстово — Дальнее Константиново. 50-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречку и врезался в Renault.

Травмы получили пассажиры иномарки — 20-летняя девушка и 19-летний молодой человек. Пострадавших доставили в больницу. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что ребенок пострадал при столкновении легковушки и электровелосипеда в Нижнем Новгороде.

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