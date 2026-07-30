В Волжском районе в ДТП пострадали женщины

Как уточнили в Госавтоинспекции, 22-летняя водитель Lada Granta двигалась по ул. Северное шоссе в мкр. Кошелев Парк со стороны пгт. Петра Дубрава. На регулируемом перекрестке, поворачивая налево, она не уступила автомобилю Lada Priora под управлением 66-летнего водителя, который двигался по "встречке" на зеленый светофор и имел преимущественное право проезда.

© Волга Ньюс

В ДТП телесные повреждения получили 22-летняя водитель Lada Granta, которой назначили амбулаторное лечение, а также 61-летняя пассажир Lada Priora. Ей назначено стационарное лечение.