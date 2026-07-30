Пьяный водитель в Ухте пошел на обгон и устроил ДТП с пятью пострадавшими

ДТП произошло 29 июля около 22:45 на 20-м километре дороги Ухта — Троицко-Печорск. Водитель «Форд Фокус» 2003 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, пошёл на обгон ВАЗа, двигавшегося в попутном направлении. При возвращении на свою полосу он столкнулся с ВАЗом, который от удара съехал в кювет.

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Пострадали пять человек. Четыре человека из ВАЗа госпитализированы с травмами различной степени тяжести — от черепно-мозговых до переломов. Водитель «Форда» отделался ушибом колена и от госпитализации отказался. За рулём он с 2021 года, ранее четыре раза привлекался за нарушения ПДД.

За управление в нетрезвом виде ему грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав на 1,5–2 года и помещение машины на штрафстоянку. Если выяснится, что он уже был лишён прав за подобное нарушение, дело может переквалифицироваться в уголовное — с лишением свободы до двух лет и конфискацией автомобиля.