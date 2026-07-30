Что известно о ДТП с автобусом в Татарстане, где пострадали юные хоккеисты

Стали известны подробности ДТП в Татарстане, в котором перевернулся автобус с детской хоккейной командой.

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Авария произошла утром на автодороге "Казань - Оренбург - Боровое Матюшино". Автомобиль Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford Transit. В МВД России по РТ уточнили, что он перевозил 12 детей.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем, что и привело к ДТП. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили "РГ" в минздраве Татарстана, в результате аварии пострадали четверо детей. Они получили различные травмы - компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. В состоянии средней тяжести ребята госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. По оценкам врачей угрозы для жизни нет, им оказывают необходимую помощь. К лечению привлечены ведущие специалисты.