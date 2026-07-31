Фура сбила пешехода на трассе в Омской области

Вчера в 23:30 часов ДТП со смертельным исходом произошло в Калачинском районе.

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По предварительным данным, в условиях недостаточной видимости 40-летний водитель большегруза «МАН» в районе 940 километра трассы Челябинск-Новосибирск наехал на пешехода, который вышел на дорогу без цели ее перехода.

В результате ДТП 55-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает омская полиция.