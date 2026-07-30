В Липецке в ДТП с автофургоном пострадал водитель легковушки

Утром 29 июля в СНТ «Дачный-4» в Липецке столкнулись «Фольксваген» и автофургон. Авария случилась в половине десятого. Столкнулись автомобиль «Фольксваген» под управлением 48-летнего мужчины и автофургон, за рулём которого находился 38-летний водитель.

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По данным Госавтоинспекции области, в результате столкновения водитель иномарки травмировался, его доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки автоинспекторы выявили 8446 нарушений ПДД, из них 8104 случая зафиксировали камеры: превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и разговоры по телефону за рулём. Пять водителей поймали пьяными, 328 человек оштрафовали за непристёгнутые ремни безопасности.

Ранее стало известно о 15-летнем мотоциклисте, врезавшемся в автомобиль на трассе "Дон".