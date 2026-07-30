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Мотоциклист госпитализирован после ДТП на улице Володарского в Пензе

ИА PenzaNewsиещё 1

Пенза, 30 июля – PenzaNews. Автомобиль «Renault Kaptur» и мотоцикл «Motoland» столкнулись на улице Володарского в Пензе, водитель двухколесного транспорта госпитализирован.

Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Пензе
© ИА PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 29 июля, кроссовером управляла женщина 2003 года рождения, мотоциклом — мужчина 1961 года рождения.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.