Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Пензе

Пенза, 30 июля – PenzaNews. Автомобиль «Renault Kaptur» и мотоцикл «Motoland» столкнулись на улице Володарского в Пензе, водитель двухколесного транспорта госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 29 июля, кроссовером управляла женщина 2003 года рождения, мотоциклом — мужчина 1961 года рождения.