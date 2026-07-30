Второе за день ДТП произошло на кемеровской трассе

В Кузбассе произошла вторая за день страшная авария, очевидцы делятся кадрами.

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На кемеровской трассе жёстко разбились две иномарки, рассказал очевидец в соцсетях в четверг. На опубликованных кадрах запечатлены машины, разбитые вхлам.

В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru рассказали, что ДТП произошло в четверг в 10:26 на 13-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк, в результате пострадало несколько человек.

– Предварительно, 39-летняя водитель Nissan не справилась с управлением, совершила наезд на ограждение, по инерции вылетела на попутную полосу и столкнулась с попутным Volkswagen Touareg под управлением 36-летнего водителя, – сказали в ГАИ.

Обошлось без погибших, однако три человека получили травмы: автомобилистка и пассажир из японской иномарки и пассажир немецкой.

ГИБДД призывает кузбассовцев неукоснительно соблюдать ПДД и выбирать скорость с учётом дорожных условий, особенно на трассах.

Напомним, минувшей ночью на той же трассе молодой парень разбился насмерть вместе с пассажиркой.