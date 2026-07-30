В центре Москвы произошло ДТП с участием машины Следственного комитета

Два человека получили легкие травмы в автоаварии с участием служебной машины Следственного комитета в центре Москвы.

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Как стало известно «МК», ДТП произошло на пересечении улицы Большая Полянка и Кадашевской набережной в 11:50. В машину СК врезался автомобиль «Шкода», в которой легкие травмы получили две женщины 26 и 36 лет. Младшая из них травмировала локоть и пожаловалась на то, что ей что-то попала в глаз, старшую доставили в больницу для проверки, так как она находится на большом сроке беременности. Причина ДТП устанавливается.