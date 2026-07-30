В Калуге 15-летний велосипедист пострадал в массовом ДТП

В Калуге 29 июля произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал 15-летний велосипедист. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Калужской области.

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Авария произошла в 15:18 на регулируемом перекрестке улиц Московской и Чижевского. По предварительной информации, 24-летний водитель Chevrolet, двигавшийся со стороны улицы Ленина, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota под управлением 39-летнего водителя.

После удара Chevrolet вынесло на тротуар, где машина сбила велосипедиста 2011 года рождения. В Госавтоинспекции уточнили, что подросток собирался пересечь проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Затем автомобиль врезался в припаркованный Volvo, в котором в этот момент никого не было.

«После столкновения автомобиль Chevrolet выехал на тротуар, где допустил наезд на велосипедиста, который собирался переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии подросток получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.