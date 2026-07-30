Во Владимире произошло массовое ДТП с автобусом и автомобилями

Сегодня, 30 июля 2026 года, на 14 км дороги Р-132 во Владимире произошло массовое ДТП.

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По предварительной информации произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей, а также автобуса пригородного назначения, следовавшего по маршруту Ставрово-Владимир - сообщили "Владимирским новостям" в пресс-службе ГИБДД

По состоянию на 14:30 известно о трех гражданах, обратившихся за медицинской помощью. Одна из пострадавших госпитализирована в больницу. Всего в салоне автобуса находилось 15 человек - сообщают в УМВД России

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация уточняется.