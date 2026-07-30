В центре Астрахани на проезжей части сбили двух малолетних детей

В Астрахани произошла авария с участием двух несовершеннолетних. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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По данным ведомства, двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет внезапно выбежали на проезжую часть улицы Адмиралтейской, где наблюдается интенсивный трафик машин. Затем они попали под колеса легкового автомобиля Hyundai Solaris, за рулем которого находилась женщина.

В результате дети ударились о транспортное средство и по инерции были отброшены на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Lada Granta и упали на проезжую часть.

Пострадавшие были доставлены в больницу с места ЧП. С ними работают медики.