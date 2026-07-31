В Саратовской области в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых

В Саратовской области в пятницу при столкновении легковых машин пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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Как сообщила областная Госавтоинспекция, ДТП случилось в 12:10 по местному времени (мск+1) на дороге у села Знаменка в Ивантеевском районе.

Не разъехались автомашины Chery Tiggo, за рулем которой находился водитель 1988 года рождения, и Toyota Alphard, ей управлял шофер 1976 года рождения.

По предварительным данным, в ДТП пострадало пять человек. В больницу госпитализировали пассажирок Chery Tiggo - двух девочек 4 и 8 лет, и троих пассажиров второго автомобиля.