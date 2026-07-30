На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 30-го км МКАД, движение на участке затруднено на 5 км. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 30 км МКАД (в районе съезда №30В) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение осуществляется по 2 полосам и затруднено на 5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.