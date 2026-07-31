Россиянку сбил автомобиль на Пхукете

Россиянка погибла в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил генеральный консул России на Пхукете Егор Иванов.

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— К нам поступила информация от полиции о гибели проживавшей на Пхукете гражданки России, которую ранним утром 20 июля сбил автомобиль при переходе автомагистрали. Водитель скрылся с места происшествия, — сообщил дипломат.

По его словам, тайские правоохранители продолжают расследование обстоятельств аварии. Генконсульство также оказало помощь родственникам погибшей в возвращении ее праха на родину, передает ТАСС.

В начале июля в Таиланде 11-летний мальчик угнал машину отца и сбил 27 буддийских монахов. Девять из них скончались от полученных травм.

До этого в городе Модена в итальянской области Эмилия-Романья автомобиль въехал в группу людей, в результате чего пострадали 10 человек. При задержании водитель попытался сбежать и нанес удар ножом человеку, который стоял у него на пути.

В британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города. В результате инцидента пострадали несколько человек.