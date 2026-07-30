Евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ попала в ДТП в четверг, 30 июля, на бульваре Юлиу Маниу в Бухаресте, передает телеканал Digi24.ro.

Инцидент произошел около 14:35 по местному времени (совпадает с московским).

По данным полиции, автомобиль под управлением 49-летнего мужчины, двигавшийся по бульвару Юлиу Маниу от улицы Лужерулуй в сторону улицы Апусулуй, столкнулся с машиной, ехавшей впереди.

Журналисты заметили, что лидер румынской оппозиционной партии S.O.S.Romania находилась в качестве пассажира в одном из участвовавших в аварии автомобилей.

Врачи после аварии доставили ее в Университетскую больницу для медицинского обследования. Специалисты констатировали после осмотра, что Шошоакэ отделалась незначительными травмами.

Дорожная полиция начала расследование для точного установления причин и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину. Политик попросила не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые «нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС».

Евродепутат пообещала, что будет бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Москвой, несмотря на давление Брюсселя.