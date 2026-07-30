Автомобилист снес 14-летнего школьника на мопеде, подросток не выжил

На Урале автомобиль снес 14-летнего школьника на мопеде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Все произошло на «Байкалово — Туринская Слобода — Туринск», когда школьник на мопеде пытался выехать на проезжую часть. Подросток не посмотрел по сторонам и в этот момент его на скорости сбил автомобиль.

В результате случившегося школьник не выжил. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, детали и обстоятельства аварии в данный момент устанавливаются.

До этого автомобиль на скорости снес велосипедистку в Калининградской области и попал на видео. Предварительно, 38-летний водитель Nissan не справился с управлением и врезался сначала в отбойник, а потом в велосипедистку.