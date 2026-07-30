Автомобиль столкнулся с поездом в Воронежской области

На железнодорожном переезде у станции Перелешино в Воронежской области автомобиль столкнулся с поездом — в результате пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. В итоге пострадали водитель и пассажир автомобиля. Схода поезда с рельс не произошло.

«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Воронежской области», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, из-за чего столкновения не удалось избежать.

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