В Новосибирске Hummer врезался в машину Росгвардии

Рано утром в пятницу в Новосибирске произошла авария с участием четырех автомобилей, в которой пострадал находившийся в машине сотрудник Росгвардии.

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Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко. По предварительной информации, автомобиль Росгвардии стоял на светофоре, в него сзади на большой скорости влетел внедорожник Hummer H3.

Автомобиль Росгвардии от удара отлетел в Skoda Rapid, затем его развернуло и отбросило в микроавтобус Mercedes-Benz. "Известно, что среди участников ДТП пострадал сотрудник Росгвардии", - уточняется в сообщении МАСС.

Сейчас на месте ЧП работают госавтоинспекторы.