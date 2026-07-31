Подросток без прав устроил аварию в Рязанской области

В Рязанской области подросток без прав устроил аварию. Об этом сообщает региональное УМВД.

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30 июля, около 19:30, на 33-м километре автодороги Сараи - Муравлянка - Троицкое в Сараевском районе произошло ДТП.

По предварительным данным, 17-летний местный житель, не имея водительских прав, управлял автомобилем «Лада Гранта» и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель и две пассажирки - 16-летняя и 18-летняя девушки -с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.