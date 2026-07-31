В Тульской области жителя Анапы будут судить за смертельное ДТП

В Тульской области перед судом предстанет 27-летний житель Анапы, устроивший смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Авария произошла в марте 2026 года на дороге «Лапотково — Ефремов»: водитель Renault Duster при обгоне выехал на «встречку» и протаранил Renault Symbol. В результате столкновения 23-летний водитель встречной машины скончался.

Прокуратура утвердила обвинение, материалы дела переданы в Щекинский межрайонный суд.