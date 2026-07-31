Один человек в реанимации после ДТП с тепловозом в Воронежской области

ДТП произошло накануне около 18:20 у дома № 86 на улице Куцыгина в поселке Перелешино. По предварительным данным полиции, 36-летний водитель автомобиля Kia Cerato нарушил правила проезда железнодорожного переезда и врезался в тепловоз ТЭМ-70.

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В результате аварии водитель и 37-летняя пассажирка легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.

«Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в профильном отделении медучреждения. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь». — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее в сообщении МЧС указывалась другая марка автомобиля, однако в полиции уточнили, что участником ДТП был именно «Kia Cerato».