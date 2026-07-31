В Оренбургской области Lada влетела в Hyundai Creta на встречке

На трассе Казань — Оренбург столкнулись Lada и Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «KazanFirst».

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«Авария случилась в Пономаревском районе Оренбургской области, недалеко от села Воздвиженка. По предварительным данным, 36-летний водитель отечественного автомобиля при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta под управлением 47-летнего мужчины», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения, при этом в момент столкновения детали разлетелись по дороге. На место приехал реанимобиль. По данным канала, пассажиры Hyundai, 43-летняя женщина, ее 19-летний сын и 13-летняя дочь, и водитель Lada получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого водителя.

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