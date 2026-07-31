В Казани автомобиль сбил опору контактной сети

Временно было приостановлено движение трамвая маршрута №4

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Сегодня на Сибирском тракте автомобилем была сбита опора контактной сети. В результате ее падения пострадало несколько автомобилей и образовался затор транспорта. На месте аварии работают сотрудники МУП "Метроэлектротранс", сообщила пресс-служба предприятия.

Также на участке на ул. Ершова, 55 легковой автомобиль повредил контактную сеть трамвая.

— Временно было приостановлено движение трамвая маршрута №4. На месте аварии работают аварийные службы. По состоянию на текущее время движение восстановлено, — добавили в МУП "Метроэлектротранс".

Ранее сообщалось, что в Татарстане две баржи, перевозившие гравий, сели на мель.