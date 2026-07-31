В Иванове водитель сбил 78-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Иванове на перекрёстке улиц Марии Рябининой и Пушкина произошло ДТП. Утром 30 июля около 7:40 54-летний водитель автомобиля «Опель Астра» при повороте налево совершил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба МВД России по Ивановской области.

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Пенсионерка с травмами доставлена в больницу. На водителя составлен административный материал за непредоставление преимущества в движении пешеходам.