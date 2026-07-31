Водитель грузовика потерял сознание за рулем в Нижегородской области

Смертельное ДТП с участием грузовика случилось в Павлове. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

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Авария произошла 31 июля. В районе дома № 39 по улице Советской 61-летний водитель грузовика ГАЗ врезался в дерево. По предварительным данным, он мог почувствовать недомогание и потерять сознание за рулем.

Мужчина погиб. Вероятнее всего, его смерть наступила до момента столкновения. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что велосипедист погиб под колесами иномарки на территории Нижегородской области.

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