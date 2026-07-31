В Алжире при падениии автобуса в овраг пострадали 44 человека

В Алжире в провинции Бумердес автобус упал в овраг. В результате ДТП пострадали 44 человека, не спасли как минимум еще 25 человек. Об этом сообщило управление по гражданской обороне, передает РИА Новости.

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«По предварительным данным, 44 человека пострадали», — говорится в сообщении.

На месте трагедии на данный момент проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы три спасательных автомобиля и 11 машин скорой помощи.

Других подробностей на момент публикации нет.

До этого в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск столкнулись два автобуса. Тогда 30 человек получили ранения, еще 35 получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как один из автобусов сильно поврежден, другой полностью выгорел. На место происшествия были оперативно направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

Министерство обороны направило несколько вертолетов для оказания помощи и эвакуации пострадавших.

Ранее автобус разнес остановку в Нижнем Новгороде, водитель не выжил.