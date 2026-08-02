Две аварии со смертельным исходом случились в один день в российском регионе

В Ленинградской области за один день произошло два смертельных наезда на пешеходов. Оба инцидента случились в субботу, в разных районах региона. В результате обоих происшествий пешеходы скончались на месте от полученных травм. В одном случае водитель остался на месте, в другом - покинул его.

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Первая трагедия произошла ночью в деревне Псоедь Лужского района. 73-летний пенсионер переходил дорогу вне установленного места, когда его сбил автомобиль марки «Хавал». От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Полиция уже возбудила уголовное дело, в ближайшее время водителю будет избрана мера пресечения.

Второй случай зафиксирован поздним вечером на 17-м километре трассы А-215 в Подпорожском районе. Здесь под колёса автомобиля попал 47-летний мужчина. Он также пытался пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, однако, как отмечается, поблизости такового могло и не быть, поскольку авария произошла за пределами населённого пункта.

Водитель, сбивший второго пешехода, не остановился и скрылся с места ДТП. В настоящее время его личность устанавливается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители просят всех, кто владеет информацией об этом инциденте, сообщить в полицию.