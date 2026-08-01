В Кузбассе в ДТП погибли три человека

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Кемеровской области на трассе Алтай - Кузбасс. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, в ДТП погибли три человека, госпитализирован девятилетний ребенок.

ДТП произошло около 13:30 (09:30 мск) на 213-м км автотрассы. По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Great Wall.