Рейсовый автобус попал в массовое ДТП под Екатеринбургом

Вечером 2 августа на 41-м километре трассы Екатеринбург – Алапаевск произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей. В салоне автобуса находились 20 пассажиров.

© Vse42.ru

Так, ДТП произошло на 41-м километре автомобильной дороги Екатеринбург – Алапаевск в окрестностях города Березовский. Автобус следовал по маршруту из Екатеринбурга в Туринск. По предварительным данным, столкновение произошло в попутном или встречно-боковом направлении, однако точную механику ДТП еще предстоит установить.

Все 20 пассажиров автобуса отделались испугом – госпитализация никому не потребовалась. Основной удар приняли на себя легковые автомобили: травмы различной степени тяжести получили водитель и один пассажир.

Проезд по трассе был сохранен – полного перекрытия или реверсивного движения не вводилось. Об этом пишет Tagilcity со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.