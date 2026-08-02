Под Липецком 17-летний парень на электровелосипеде врезался в автомобиль

В селе Подгорное 17-летний юноша на электровелосипеде столкнулся с автомобилем. После аварии подростка с несколькими травмами доставили в областную детскую больницу.

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Как сообщили в региональном Минздраве, по предварительным данным, молодой человек не справился с управлением электровелосипедом, после чего произошло столкновение с автомобилем.

На место происшествия оперативно прибыла бригада Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. Медики оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его.

У подростка диагностированы сочетанные травмы головы, бедра и кисти. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая медицинская помощь.