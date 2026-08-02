В Астраханской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Микроавтобус и легковая машина столкнулись в Ахтубинском районе Астраханской области. Оба водителя погибли, ряд пассажиров, в том числе четверо детей, госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура региона в "Максе".

Предварительно, 1 августа в 23:30 мск на дороге Астрахань - Волгоград в районе села Поголое Займище произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2115 под управлением местного жителя 1979 года рождения и микроавтобуса Daewoo Istana под управлением жителя Москвы 1972 года рождения.