В Италии в ДТП погибли шесть человек

В Италии 6 человек погибли, еще 30 пострадали в результате крупного ДТП с участием автобуса, дома на колесах и трех автомобилей. Как сообщает радиостанция RAI Radio-1, авария произошла на дороге на границе областей Умбрия и Лацио.

Согласно информации полиции, автобус врезался в дом на колесах. В результате погибли четыре человека, находившиеся в автобусе, включая водителя, и двое пассажиров дома на колесах.

Из 30 пострадавших состояние 4 оценивается как крайне тяжелое. Движение на участке дороги перекрыто.