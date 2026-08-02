В Москве машина скорой врезалась в столб, пострадали фельдшеры

Машина скорой помощи врезалась в столб на Большой Академической улице в районе Коптево. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Судя по кадрам с места аварии, пострадали находившиеся в машине фельдшеры, сейчас им оказывают помощь.

— По предварительной информации, причиной аварии мог стать другой автомобиль, который подрезал машину скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — говорится в публикации.

Днем ранее скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на юге Москвы. Авария произошла на улице Кантемировской. Предварительно, в результате ДТП пострадал фельдшер. У обеих машин повреждена передняя часть.

В июне в Башкирии произошла авария с участием скорой помощи и грузовика, в результате погибли два медика и 20-летняя девушка. Инцидент произошел на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит в Дуванском районе. Прокуратура начала проверку.