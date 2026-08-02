ГАИ: в Калининграде пьяный водитель сбил подростка и взрезался в дом

Представители Госавтоинспекции Калининградской области сообщили о пьяном ДТП в Калининграде, в котором пострадал подросток.

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Соответствующая информация приводится в канале областной ГАИ на платформе MAX.

Сообщение ведомства гласит, что водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, находившийся за рулем автомобиля Peugeot, не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание.

Представители областной ГАИ добавили, что пострадавшего в ДТП пешехода направили в медицинское учреждение.