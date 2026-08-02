Стали известны подробности аварии с участием автомобиля скорой помощи в Москве

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Москве на Большой Академической улице, в результате которого автомобиль скорой помощи влетел в столб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

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Авария произошла 2 августа в 19:15 рядом с домом номер 35. Автомобиль медиков столкнулся с легковой машиной. В ДТП никто не пострадал.

До этого же, в Telegram-канале «Осторожно, Москва» поделились кадрами с места происшествия, на которых видны серьезные повреждения автомобиля медиков.

Ранее на 30-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошла массовая авария с тремя пострадавшими. Одного человека пришлось вертолетом эвакуировать в специализированное лечебное учреждение, еще одного пострадавшего из автомобиля деблокировали спасатели.