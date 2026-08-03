В Дагестане в ДТП погибли три человека

В Хасавюртовском районе Дагестана в воскресенье поздно вечером произошло смертельное ДТП. На трассе близ населённого пункта Баматюрт столкнулись два легковых автомобиля - «Лада Ларгус» и «Лада Приора», после чего «Приора» загорелась.

В результате аварии пострадали шесть человек, включая двоих детей. Три человека погибли. Троих пострадавших, среди которых двое детей, доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта.

На месте работали 18 человек и пять единиц техники. Состояние пострадавших уточняется.

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