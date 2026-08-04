В Москве автобус столкнулся с трамваем и парализовал движение

В Москве на перекрестке Проспекта Мира вблизи станции метро «ВДНХ» туристический автобус столкнулся с трамваем. Об этом сообщил Telegram-канал MSK1.ru.

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Как уточнили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы, водитель туристического автобуса не уступил дорогу трамваю № 17, в результате чего произошло столкновение.

Из-за аварии были временно изменены маршруты трамваев № 11, 17 и 25. Однако, по данным Дептранса, движение уже восстановлено. В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Москве на Киевском шоссе крупное ДТП с грузовиками образовало затор на дороге. Столкновение двух большегрузов привело к значительным разрушениям: у одного из автомобилей кабина оказалась раздробленной, на прицепе видны глубокие вмятины. Второй автомобиль от удара съехал с проезжей части и застрял в кювете. На месте происшествия остались обломки деталей и пластика. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что десять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с трамваями в Бурятии.