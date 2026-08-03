В Брянске столкнулись три автомобиля

Накануне, 2 августа, в районе дома №102 на улице Калинина в Брянске столкнулись три транспортных средства. По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулем автомобиля RENAULT SANDERO STEPWAY двигалась по улице Арсенальской со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Калинина.

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На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги водитель легковушки не уступила путь автобусу ЛИАЗ 429260 под управлением 63-летнего мужчины, который следовал по главной дороге — улице Калинина — со стороны улицы Речной в сторону улицы Горького. Произошло столкновение, после которого автомобиль RENAULT отбросило на двигавшуюся за ним иномарку VOLVO XC60 под управлением 39-летней женщины.

В результате аварии водитель RENAULT SANDERO STEPWAY получила травмы — перелом левой ключицы со смещением отломков — и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Водители автобуса и VOLVO освидетельствованы — оба трезвы. У виновницы происшествия взята кровь для биохимического анализа с целью установления наличия или отсутствия алкогольного опьянения.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По итогам всех мероприятий действиям участников аварии будет дана правовая оценка.