Прохожих засыпало щебнем после опрокидывания грузовика в Подмосковье

Две женщины оказались под завалом щебня, который высыпался из опрокинувшегося грузовика. Инцидент произошел в субботу в Можайском городском округе Подмосковья.

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Как стало известно «МК», грузовик «КамАЗ» перевернулся в 21.30 на 97-м километре трассы «М-1». По предварительным данным, у него лопнуло колесо, после чего машину понесло прямо на двух женщин 20 и 27 лет, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Обе получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте.