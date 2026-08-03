13-летний подросток на мотоцикле попал в больницу после столкновения

Вчера около 14:00 на улице Заводской у дома № 11 посёлка Нижний Кисляй произошла очередная авария с мотоциклом. Об этом сообщили в региональной полиции.

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По предварительным данным, 18-летняя местная жительница на «Ладе» не предоставила преимущество движения мотоциклисту на перекрестке. Он двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

13-летний мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все причины произошедшего.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 73 ДТП. Из них в областном центре – 49, на федеральных трассах – 7, в районах области – 17. В 6 ДТП травмы получили 7 человек.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области столкнулись три грузовика, пострадали два водителя.