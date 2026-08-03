На трассе в Башкирии пострадали четыре человека в ДТП

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Аварию спровоцировал 73-летний водитель автомобиля Kia Ceed.

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По информации ГАИ региона, при выезде со второстепенной дороги на трассу "Уфа - Оренбург" он столкнулся с Lada Priora. В результате происшествия травмы получили сам виновник ДТП и его пассажиры - 45-летняя женщина и 13-летняя девочка. Также пострадал 18-летний водитель отечественного авто.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все детали случившегося.